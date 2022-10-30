Против футбольного клуба "Химки" подали иск о взыскании 6,2 млн рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск против футбольного клуба "Химки" о взыскании 6,2 миллиона рублей. Об этом говорится на официальном сайте инстанции.

Исковое заявление направило общество с ограниченной ответственностью "Випсервис трэвел". При этом были соблюдены все правила и требования. Собеседование и проведение предварительного судебного заседания состоится 28 ноября. На сайте не уточняются детали иска.