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30 октября, 12:31

Против футбольного клуба "Химки" подали иск о взыскании 6,2 млн рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск против футбольного клуба "Химки" о взыскании 6,2 миллиона рублей. Об этом говорится на официальном сайте инстанции.

Исковое заявление направило общество с ограниченной ответственностью "Випсервис трэвел". При этом были соблюдены все правила и требования. Собеседование и проведение предварительного судебного заседания состоится 28 ноября. На сайте не уточняются детали иска.

Против футбольной "Уфы" подали иск на сумму более 105 миллионов рублей

Против футбольной "Уфы" подали иск на сумму более 105 миллионов рублей

А 20 сентября бывший гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов подал новый иск к экс-президенту клуба Леониду Федуну. В заявлении говорится о взыскании 365 миллионов рублей.

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VK / ФК "Химки"

Светлана Оперук
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