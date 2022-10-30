Против футбольного клуба "Химки" подали иск о взыскании 6,2 млн рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск против футбольного клуба "Химки" о взыскании 6,2 миллиона рублей. Об этом говорится на официальном сайте инстанции.
Исковое заявление направило общество с ограниченной ответственностью "Випсервис трэвел". При этом были соблюдены все правила и требования. Собеседование и проведение предварительного судебного заседания состоится 28 ноября. На сайте не уточняются детали иска.
А 20 сентября бывший гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов подал новый иск к экс-президенту клуба Леониду Федуну. В заявлении говорится о взыскании 365 миллионов рублей.
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