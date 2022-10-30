Прокуратура начала проверку по факту крушения дельтаплана в Адыгее

Начата проверка по факту падения мотодельтаплана в Адыгее, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. В ведомстве подтвердили, что в результате происшествия пилот и пассажир погибли. Причины и обстоятельства крушения летательного аппарата пока выясняются.

О падении мотодельтаплана в Адыгее Лайф писал ранее. Всё произошло в Майкопском районе, на автодороге от станицы Даховской к плато Лаго-Наки. В результате инцидента погибло два человека.