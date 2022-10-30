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30 октября, 12:17

Прокуратура начала проверку по факту крушения дельтаплана в Адыгее

Начата проверка по факту падения мотодельтаплана в Адыгее, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. В ведомстве подтвердили, что в результате происшествия пилот и пассажир погибли. Причины и обстоятельства крушения летательного аппарата пока выясняются.

"Белореченской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов", — говорится в сообщении ведомства.

Лайф публикует видео с моментом падения мотодельтаплана в Адыгее

Лайф публикует видео с моментом падения мотодельтаплана в Адыгее

О падении мотодельтаплана в Адыгее Лайф писал ранее. Всё произошло в Майкопском районе, на автодороге от станицы Даховской к плато Лаго-Наки. В результате инцидента погибло два человека.

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Telegram / МЧС Адыгеи

Наталья Исакова

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