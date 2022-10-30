Российская ПВО сбила два украинских Ми-8 и самолёт Су-25 в ДНР

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки сбили два украинских вертолёта Ми-8 и самолёт Су-25 в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, украинский самолёт Су-25 был уничтожен вблизи посёлка Никольское, который расположен неподалёку от Мариуполя. Что касается вертолётов противника, то их удалось сбить в районах населённых пунктов Кировск и Константиновка, добавил Конашенков.