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30 октября, 12:02

ВС России уничтожили немецкую РСЗО MARS II и склад вооружения

Российские военные уничтожили пусковую установку немецкой реактивной системы залпового огня MARS II и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населённого пункта Мешково-Погорелово Николаевской области. Об этом сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вместе с тем ВС РФ поразили артиллерийскую батарею американских гаубиц M777 в районе села Шевченко Херсонской области, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS в Запорожье. Ещё российские силовики уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в населённом пункте Николаевка ДНР.

Российские военные ликвидировали до 250 украинских бойцов на Купянском направлении

Российские военные ликвидировали до 250 украинских бойцов на Купянском направлении

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили более 50 военных ВСУ на Краснолиманском направлении. По словам генерал-лейтенанта Конашенкова, также ВС РФ ликвидировали танк, две боевые машины пехоты и один бронетранспортёр.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Светлана Оперук

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