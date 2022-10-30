ВС России уничтожили немецкую РСЗО MARS II и склад вооружения

Российские военные уничтожили пусковую установку немецкой реактивной системы залпового огня MARS II и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населённого пункта Мешково-Погорелово Николаевской области. Об этом сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вместе с тем ВС РФ поразили артиллерийскую батарею американских гаубиц M777 в районе села Шевченко Херсонской области, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS в Запорожье. Ещё российские силовики уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в населённом пункте Николаевка ДНР.