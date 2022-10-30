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Опубликовано 30 октября 2022, 12:06
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ВСУ потеряли более 180 бойцов при провальных атаках на Николаевско-Криворожском направлении

ВСУ потеряли свыше 180 военных при попытках наступления на Николаевско-Криворожском направлении. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что уничтожено также 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль противника.

"На Николаевско-Криворожском направлении ВСУ предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка в Херсонской области", — сообщил Конашенков.

Представитель оборонного ведомства добавил, что благодаря решительным действиям российских военных, которые нанесли огневое поражение бойцам Незалежной, противника удалось отбросить на исходные рубежи. Причём ВС РФ ещё атаковали 13 районов сосредоточения резервов ВСУ.

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Ранее Лайф писал, что российские войска уничтожили более 50 военных ВСУ на Краснолиманском направлении. Кроме того, ликвидированы две боевые машины пехоты и один бронетранспортёр противника.

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ТАСС / AP / Leo Correa

Никита Осипов
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