Разведывательный беспилотник США вновь наматывает круги недалеко от Крыма
Flightradar24: Американский разведывательный БПЛА вновь заметили недалеко от Крыма
Разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk вновь заметили неподалёку от Крыма. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.
Скриншот перемещений американского дрона. Фото © Flightradar24
Как видно из информации на сайте сервиса, американский разведчик замечен в нейтральном воздушном пространстве над Чёрным морем. Беспилотник с регистрационным номером 10-2045 и позывным Forte-12 снова наматывает круги, причём в эти минуты за его полётом следят уже 4384 человека.
Как писал Лайф, американский беспилотник ещё вчера был замечен неподалёку от Крыма, где отбили атаку дронов. Известно, что БПЛА вылетел с авиабазы Катания на итальянском острове Сицилия в 5:44 мск. Набрав высоту более 15 километров, он проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Чёрному морю.
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