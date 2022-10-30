Разведывательный беспилотник США вновь наматывает круги недалеко от Крыма

Разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk вновь заметили неподалёку от Крыма. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Скриншот перемещений американского дрона. Фото © Flightradar24

Как видно из информации на сайте сервиса, американский разведчик замечен в нейтральном воздушном пространстве над Чёрным морем. Беспилотник с регистрационным номером 10-2045 и позывным Forte-12 снова наматывает круги, причём в эти минуты за его полётом следят уже 4384 человека.