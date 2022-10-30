Московское "Динамо" в седьмой раз подряд обыграло "Торпедо" в матче КХЛ

Московский хоккейный клуб "Динамо" вновь одержал грандиозную победу над "Торпедо", которая стала уже седьмой подряд в рамках КХЛ (с 31 октября 2017 года). В этот раз команда обыграла соперника со счётом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Обе команды вполне достойно показали себя на поле. Так, "Динамо" забросило по одной шайбе в первом и третьем периодах, а во втором, как и их соперник, забило два гола. Особенно в ходе матча отличились Максим Джиошвили (на 35-й и 58-й минутах), Кирилл Готовец (на 19-й минуте) и Джордан Уил (на 25-й минуте). Среди хоккеистов "Торпедо" выделились Алексей Кручинин (на 31-й минуте) и Сергей Гончарук (на 33-й минуте).

По итогам встречи нижегородский клуб с 29 очками в 24 играх занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, а московская команда с 34 очками после 25 встреч поднялась на вторую строчку рейтинга. Теперь победителям матча 1 ноября предстоит выйти на лёд с магнитогорским "Металлургом", а игрокам "Торпедо" — с подмосковным "Витязем".