"Сочи" и "Урал" сыграли вничью в матче Российской премьер-лиги

В составе сочинского клуба пенальти забил Кристиан Нобоа на 28-й минуте, а ещё очко своей команде принёс Мусса Сиссоко. Среди уральцев голом отличился Юрий Газинский. Пенальти забил Алексей Каштанов. Сейчас на счету "Сочи" 21 очко, клуб занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата. "Урал" же идёт десятым с 17 очками.