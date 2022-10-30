"Сочи" и "Урал" сыграли вничью в матче Российской премьер-лиги
Футболисты "Сочи" дома сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счётом 2:2.
В составе сочинского клуба пенальти забил Кристиан Нобоа на 28-й минуте, а ещё очко своей команде принёс Мусса Сиссоко. Среди уральцев голом отличился Юрий Газинский. Пенальти забил Алексей Каштанов. Сейчас на счету "Сочи" 21 очко, клуб занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата. "Урал" же идёт десятым с 17 очками.
А вчера "Ростов" со счётом 2:1 обыграл "Ахмат" в матче 15-го тура РПЛ. Встреча состоялась в Грозном.
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