Психолог Русинова назвала болезнь, от которой вылечит первый снег

Чем ближе наступление зимы, тем лучше человек адаптируется к холодам, а его самочувствие улучшается. При этом появление первого снега и вовсе может избавить многих от депрессии. Об этом в беседе с Лайфом рассказала психолог Елена Русинова.

Она отметила, что у большинства людей, как правило, осенью наблюдаются резкие перепады настроения, уныние и депрессия. Именно в это время года наши предки собирали урожай и делали запасы на зиму, поэтому можно считать, что осень "на генетическом уровне" ассоциируется у многих с довольно тяжёлым периодом. Кроме того, этот период, конечно же, ассоциируется с началом работы и новым учебным годом.

"Ближе к зиме человек уже адаптируется к холодной погоде и начинает гораздо лучше себя чувствовать. Как известно, привычки формируются от одного дня до 60 дней, и можно сказать, что человек привыкает уже к новому сезону. Поэтому с выпадением первого снега большинство людей адаптируются к обстоятельствам, привыкают к ним и учатся жить в такой обстановке", — сказала специалист.

С первым снегом у многих людей повышается настроение, так как для них это всегда ощущение необыкновенного чуда, как будто "где-то внутри маленький ребёнок начинает ликовать". Серые осенние краски тут же сменяются белым ярким цветом, кругом становится чище, что не может не радовать глаз. В природе, по сути, происходит обновление, и от этого на душе уже становится светло и радостно. Также, по словам собеседницы Лайфа, многих могут накрывать приятные воспоминания из прошлого, связанные с зимой, к примеру, играми в снежки, катанием на санках и другими детскими забавами.