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30 октября, 13:06

Снег выпал на северо-востоке Московской области

<p>Выпавший в Сергиевом Посаде снег. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/sergiev_posad?z=photo-107847970_457424788/album-107847970_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергиев Посад Life</a></p>

Выпавший в Сергиевом Посаде снег. Обложка © VK / Сергиев Посад Life

На северо-востоке Московской области в настоящий момент идёт снег. Об этом сообщает РИА "Новости".

Белоснежные крупные хлопья падают в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Однако улицы они, похоже, не покроют, ведь на земле снег сразу же тает.

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за первого снега

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за первого снега

Ранее москвичей предупредили о дожде с мокрым снегом и штормовом ветре 30 октября. Ожидается ветер плотный, западный, в порывах до штормовых 17 метров в секунду.

Светлана Оперук

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