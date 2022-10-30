Снег выпал на северо-востоке Московской области

На северо-востоке Московской области в настоящий момент идёт снег. Об этом сообщает РИА "Новости".

Белоснежные крупные хлопья падают в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Однако улицы они, похоже, не покроют, ведь на земле снег сразу же тает.