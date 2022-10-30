Снег выпал на северо-востоке Московской области
Выпавший в Сергиевом Посаде снег. Обложка © VK / Сергиев Посад Life
На северо-востоке Московской области в настоящий момент идёт снег. Об этом сообщает РИА "Новости".
Белоснежные крупные хлопья падают в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Однако улицы они, похоже, не покроют, ведь на земле снег сразу же тает.
Ранее москвичей предупредили о дожде с мокрым снегом и штормовом ветре 30 октября. Ожидается ветер плотный, западный, в порывах до штормовых 17 метров в секунду.