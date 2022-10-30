"Ваше сочувствие — фальшивка": В Сети восприняли соболезнования Кулебы из-за давки в Сеуле как способ выпросить деньги

Пользователи соцсети "Твиттер" раскритиковали главу МИД Украины Дмитрия Кулебу за его пост с соболезнованиями семьям погибших и пострадавшим в ходе давки на улице Итхэвон в Сеуле во время празднования Хэллоуина 29 октября.

"Хоть Украина и переживает свои собственные страдания, я глубоко опечален трагедией в Сеуле. Я от всего сердца соболезную тем, кто потерял своих близких, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Дорогие корейские друзья, примите глубочайшие соболезнования и солидарность Украины", — написал он.

Однако пользователям слова Кулебы показались неискренними, они посчитали высказывание проявлением лицемерия. Комментаторы считают, что это просто очередная попытка выпросить для Украины и её войск вооружение или финансовую поддержку, а на то, что происходит в других странах, властям Незалежной на самом деле плевать, ведь интерес они проявляют только к своему "королевству".