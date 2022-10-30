"Ваше сочувствие — фальшивка": В Сети восприняли соболезнования Кулебы из-за давки в Сеуле как способ выпросить деньги
Пользователи Twitter раскритиковали Кулебу за пост о смертельной давке в Сеуле
Пользователи соцсети "Твиттер" раскритиковали главу МИД Украины Дмитрия Кулебу за его пост с соболезнованиями семьям погибших и пострадавшим в ходе давки на улице Итхэвон в Сеуле во время празднования Хэллоуина 29 октября.
"Хоть Украина и переживает свои собственные страдания, я глубоко опечален трагедией в Сеуле. Я от всего сердца соболезную тем, кто потерял своих близких, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Дорогие корейские друзья, примите глубочайшие соболезнования и солидарность Украины", — написал он.
Однако пользователям слова Кулебы показались неискренними, они посчитали высказывание проявлением лицемерия. Комментаторы считают, что это просто очередная попытка выпросить для Украины и её войск вооружение или финансовую поддержку, а на то, что происходит в других странах, властям Незалежной на самом деле плевать, ведь интерес они проявляют только к своему "королевству".
"Вы используете любую платформу, чтобы попрошайничать. Ваше "сочувствие" — всего лишь фальшивка. Чтобы потом выпрашивать танки. Это просто оправдание. На самом деле вас почти не волнует, что происходит в мире", — написал один из пользователей.
Напомним, трагедия в Южной Корее произошла на улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина. В результате погибло более 150 человек, ещё свыше 3000 пропали без вести. В числе жертв — граждане Ирана, Китая, Норвегии, Узбекистана и других государств, всего скончалось 22 иностранца. Сообщалось о гибели трёх россиянок, однако позже их количество увеличилось до четырёх. В связи с произошедшим в Южной Корее объявили национальный траур. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю соболезнования.
ТАСС / Zuma