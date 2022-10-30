Актёр Иван Янковский впервые показал лицо сына

"Спасибо маме с папой... Обрёл всё, что нужно, всего добился сам, много что видел и теперь покажу другим. Дожил до того, что зовут по имени-отчеству и называют на "вы". Никак к этому не привыкну и не буду стараться. Не знаю, может, это полжизни прошло, может, чуть больше или меньше, это не важно всё. Главное, что она есть и каждый день учит чему-то новому. А мы продолжаем учиться. Играет моя фонотека — она сохранит человека", — написал актёр.