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30 октября, 12:33

Актёр Иван Янковский впервые показал лицо сына

<p>Иван Янковский с сыном Олегом. Фото © Instagram (запрещён на территории РФ) / ivanfilippovich</p>

Иван Янковский с сыном Олегом. Фото © Instagram (запрещён на территории РФ) / ivanfilippovich

Актёр Иван Янковский впервые показал лицо сына Олега. На странице в соцсети он выложил фотографию с ребёнком и супругой Дианой Пожарской.

Диана Пожарская вместе с сыном. Фото © Instagram (запрещён на территории РФ) / ivanfilippovich

Диана Пожарская вместе с сыном. Фото © Instagram (запрещён на территории РФ) / ivanfilippovich

Пост он посвятил своему дню рождения, 30 октября артисту исполнилось 32 года.

"Спасибо маме с папой... Обрёл всё, что нужно, всего добился сам, много что видел и теперь покажу другим. Дожил до того, что зовут по имени-отчеству и называют на "вы". Никак к этому не привыкну и не буду стараться. Не знаю, может, это полжизни прошло, может, чуть больше или меньше, это не важно всё. Главное, что она есть и каждый день учит чему-то новому. А мы продолжаем учиться. Играет моя фонотека — она сохранит человека", — написал актёр.

Ранее в интервью артист рассказывал о том, что сын похож на своего прадеда — известного актёра Олега Янковского, в честь которого его и назвали. По словам актёра, в будущем он не собирается влиять на выбор профессии ребёнка, но в то же время надеется, что сын это некая реинкарнация его дедушки.

Напомним, что сын у Ивана Янковского и Дианы Пожарской родился в июне 2021 года. Комментируя рождение внука, актёр Филипп Янковский рассказал, что благодаря ребёнку их семья теперь чаще собирается вместе.

Илья Суриков

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