Украинские власти объявили об отключениях электроэнергии в Харьковской области

В Харьковской области с 31 октября начнутся плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

"С завтрашнего дня в Харькове и области начнутся отключения электроэнергии. <...> Всего будет 12 очередей отключения продолжительностью по три часа каждая", — написал он в телеграм-канале.

Согласно графику, разработанному совместно с харьковским "Облэнерго", света не будет с 07:00 до 22:00 (с 8:00 до 23:00 по московскому времени).