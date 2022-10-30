Украинские власти объявили об отключениях электроэнергии в Харьковской области
В Харьковской области с 31 октября начнутся плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
"С завтрашнего дня в Харькове и области начнутся отключения электроэнергии. <...> Всего будет 12 очередей отключения продолжительностью по три часа каждая", — написал он в телеграм-канале.
Согласно графику, разработанному совместно с харьковским "Облэнерго", света не будет с 07:00 до 22:00 (с 8:00 до 23:00 по московскому времени).
Как уже писал Лайф, на Украине продолжатся аварийные и стабилизационные отключения электроэнергии, так как её запасов пока ещё хватает не полностью. Это признал президент страны Владимир Зеленский в видеообращении. Особенно сложной он назвал ситуацию в Умани и Уманском районе Черкасской области.
Freepik