Врач развеял миф о самом популярном средстве для улучшения зрения

Полезное влияние моркови на зрение — это миф, который придумали британцы во время Второй мировой войны, поэтому питать надежду, что данный овощ "вылечит" близорукость, увы, не стоит. Об этом рассказал врач, нутрициолог, сооснователь сервиса доставки здоровой еды "Свежо!" Андрей Королёв.

"Во время Второй мировой войны британцы разработали радар для обнаружения немецких бомбардировщиков в темноте. Чтобы скрыть новую технологию от вражеских шпионов, местные издания утверждали, что ночное зрение пилотов улучшает морковь в их рационе. Удивительно, но этот миф жив до сих пор", — пояснил специалист в беседе с "Газетой.ru".

При этом медик отметил, что в моркови на самом деле содержится очень много витамина А, который отвечает за выработку белков и повышает чувствительность зрения. А вот дефицит данного полезного компонента вполне может спровоцировать "ночную слепоту". По словам Королёва, витамин А усваивается исключительно с жирами. К примеру, салат с масляной заправкой или бутерброд из постной рыбы с добавлением тёртой моркови принесёт больше пользы, чем свежий овощ.