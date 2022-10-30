7 изменений в поведении мужчины, кричащих о том, что он по уши влюблён

Влюблённый мужчина готов совершать подвиги, лишь бы завоевать сердце понравившейся девушки. Дарить цветы, говорить комплименты, стараться быть галантным, встречать с работы. Есть ли верные признаки, указывающие, что парень потерял голову от любви? Присмотритесь к его поведению: если найдёте следующие "симптомы", он точно влюбился.

Парень стал активно следить за собой

Бытует мнение, что только девушки, влюбившись, прихорашиваются и следят за внешностью. Хотя парни делают точно так же. Если замечаете, что знакомый стал активно следить за собой, изменил причёску, начал использовать другой одеколон, знайте: он точно в кого-то влюбился и пытается произвести впечатление.

Мужчина поменял привычки

Ради того, чтобы в глазах избранницы выглядеть более привлекательно, мужчина может изменить привычки. Фото © Freepik

Ради того, чтобы обратить на себя внимание или выглядеть в глазах избранницы привлекательнее, представитель сильной половины человечества может даже изменить какие-то свои привычки. Бросить курить, например, если второй половинке это не нравится, перестать есть мясо или начать сортировать мусор. Если мужчину вы знаете давно и видите подобные изменения в его поведении, причина их проста — любовь.

Парень ушёл в игнор

Замечали ли вы когда-нибудь за мужчинами следующие действия: общаетесь и вроде даже сближаетесь, но внезапно предполагаемый партнёр начинает отдаляться? Так происходит порой из-за того, что мужчина вдруг осознал чувства к женщине. Испугался или не был готов, вот и ушёл в игнор. Так и выдаёт влюблённость, потому что потом всё равно возвращается к девушке, в которую влюбился. Поэтому, дамы, не давите на ухажёров, которые неожиданно пропали из поля зрения, дайте им немного времени понять себя.

Мужчина чаще улыбается и постоянно шутит

Явным признаком зарождающихся чувств в мужском сердце станет улыбка кавалера. Фото © Freepik

Ещё одним явным признаком зарождающихся в мужском сердце чувств станет улыбка кавалера. Да, парни тоже витают в облаках, неосознанно улыбаясь, когда думают о той самой. В присутствии же особенной женщины мужчина много шутит. Не только из-за попытки обратить на себя внимание, но и желая разрядить обстановку, развеселить девушку. А если с юмором получается не слишком хорошо, ухажёр может просто часто улыбаться и этим выдавать себя и чувства.

Парень по-особенному смотрит на объект обожания

Долгий и пронзительный тёплый взгляд прямо в глаза, расширенные зрачки, улыбка — вот как выглядит влюблённый мужчина, любующийся избранницей. И это выдаёт его с головой. Ни на каких женщин вокруг он смотреть так не будет, возможно, даже не заметит их. Но стоит появиться той самой, парень уже не может оторвать от неё особенного взгляда. Со стороны такие изменения в поведении видны особенно хорошо. Вот почему друзья и знакомые порой раньше влюблённого человека понимают, что к чему.

Мужчина постоянно делает комплименты

В глазах влюблённого мужчины избранница всегда выглядит прекрасно, и молчать об этом он не может. Фото © Freepik

В глазах по-настоящему влюблённого мужчины избранница всегда прекрасно выглядит, о чём он захочет сообщить напрямую много-много раз. Комплименты появятся сразу и в большом количестве. Даже если молодой человек в принципе постоянно говорит женщинам приятные слова — так воспитан, для дамы сердца он подберёт особенные. И сразу станет понятно: парень испытывает чувства. Пожалуй, это одна из самых приятных особенностей в поведении мужчин в период влюблённости.

Парень повторяет интонации избранницы