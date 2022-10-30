В Британии неизвестный поджёг здание погранслужбы, после чего покончил с собой

В Дувре неизвестный мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание нового отделения пограничной службы Великобритании, после чего свёл счёты с жизнью на глазах у нескольких десятков человек. Об этом сообщает Daily Express.

По информации издания, инцидент произошёл спустя сутки после появления сообщений о том, что накануне в Соединённое Королевство прибыла очередная группа мигрантов. Очевидцы утверждают, что нападавший прибыл к месту на белом внедорожнике SEAT. После этого он метнул в здание погранслужбы три коктейля Молотова, при этом один из них не взорвался. Мотивы и личность злоумышленника пока не установлены.