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30 октября, 12:58

В Британии неизвестный поджёг здание погранслужбы, после чего покончил с собой

В Дувре неизвестный мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание нового отделения пограничной службы Великобритании, после чего свёл счёты с жизнью на глазах у нескольких десятков человек. Об этом сообщает Daily Express.

Кадры с места происшествия, где неизвестный поджёг здание погранслужбы Британии. Видео © Twitter / Justice_forum

По информации издания, инцидент произошёл спустя сутки после появления сообщений о том, что накануне в Соединённое Королевство прибыла очередная группа мигрантов. Очевидцы утверждают, что нападавший прибыл к месту на белом внедорожнике SEAT. После этого он метнул в здание погранслужбы три коктейля Молотова, при этом один из них не взорвался. Мотивы и личность злоумышленника пока не установлены.

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Ранее Лайф сообщал, что в Латвии неизвестные подожгли машину украинских беженцев и авто хозяина отеля, который их приютил. Инцидент произошёл в гостевом комплексе Villa Roza, расположенном в 11 километрах от города Резекне.


Обложка ©

Twitter / Justice_forum

Наталья Исакова

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