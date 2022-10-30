Поставляемое Киеву оружие распространяется по криминальным группировкам в Европе

Одно из крупнейших финских изданий — Yle — опубликовало материал о потоках контрабандного оружия с Украины. Речь идёт не только о винтовках и пистолетах, но и о гранатах и боевых беспилотниках. Старший детектив Национального бюро расследований Кристер Альгрен сообщил, что финская полиция располагает сведениями об оружии, попавшем в руки местных криминальных группировок.

"У нас есть признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии. Оружие, доставленное на Украину, также было обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах", — приводит издание его слова.

По словам Альгрена, поставка западного оружия Киеву в будущем станет серьёзной проблемой для всей Европы. Издание добавляет, что преступные организации уже создали тайники с оружием в приграничных районах Незалежной.