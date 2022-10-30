Поставляемое Киеву оружие распространяется по криминальным группировкам в Европе
Yle: Полиция Финляндии расследует контрабанду поставляемого на Украину западного оружия
Одно из крупнейших финских изданий — Yle — опубликовало материал о потоках контрабандного оружия с Украины. Речь идёт не только о винтовках и пистолетах, но и о гранатах и боевых беспилотниках. Старший детектив Национального бюро расследований Кристер Альгрен сообщил, что финская полиция располагает сведениями об оружии, попавшем в руки местных криминальных группировок.
"У нас есть признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии. Оружие, доставленное на Украину, также было обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах", — приводит издание его слова.
По словам Альгрена, поставка западного оружия Киеву в будущем станет серьёзной проблемой для всей Европы. Издание добавляет, что преступные организации уже создали тайники с оружием в приграничных районах Незалежной.
Ранее Лайф сообщал, что США усилят контроль над переданным Киеву вооружением. Белый дом также призвал к увеличению количества сотрудников правоохранительных органов как на Украине, так и в соседних государствах.
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