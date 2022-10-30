New Yorker: Санкции против РФ не положат конец кризису на Украине

Санкции против России, которые ввели США и их союзники, не смогут остановить кризис на Украине. Об этом написала обозреватель Шила Колхеткар в статье для американского издания The New Yorker.

Журналистка напомнила, что ещё в Древней Греции применялись экономические рестрикции, но их эффективность остаётся под вопросом. И всё-таки эта мера была привлекательной для политиков. Только за последние 80 лет Соединённые Штаты ввели санкции против СССР, Китая, Кубы, Вьетнама, Ирана и Ирака. Самым успешным является случай с ЮАР, в 1994 году санкции помогли положить конец апартеиду.