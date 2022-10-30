New Yorker: Санкции против РФ не положат конец кризису на Украине
Санкции против России, которые ввели США и их союзники, не смогут остановить кризис на Украине. Об этом написала обозреватель Шила Колхеткар в статье для американского издания The New Yorker.
Журналистка напомнила, что ещё в Древней Греции применялись экономические рестрикции, но их эффективность остаётся под вопросом. И всё-таки эта мера была привлекательной для политиков. Только за последние 80 лет Соединённые Штаты ввели санкции против СССР, Китая, Кубы, Вьетнама, Ирана и Ирака. Самым успешным является случай с ЮАР, в 1994 году санкции помогли положить конец апартеиду.
Так, в истории существуют прецеденты, показавшие эффективность санкций, но при этом бывали случаи, когда ограничительные меры только укрепляли действующие правительства. Так, например, было на Кубе. В 2014 году прицел США пал на Россию с целью вынудить её "уйти из Крыма и Восточной Украины без серьёзного ущерба для остальной мировой экономики". К Вашингтону затем присоединились европейские страны и Канада. При этом эффективность санкции не показали, поскольку Москва не отказалась от своей политики.
Ранее Лайф писал, что Канада ввела санкции против ещё 35 россиян и шести энергетических компаний РФ. Соответствующее заявление сделал Джастин Трюдо, не огласив при этом конкретных имён и названий организаций. Посол России в Оттаве Олег Степанов уже высказался по этому поводу, назвав эти санкции бессмысленными. А канадцы пришли в бешенство из-за решения властей выпустить гособлигации для сбора денег на Украину.
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