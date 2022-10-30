Песков заявил, что переговоры по Украине нужно вести с Вашингтоном, а не с Киевом

Переговоры по ситуации на Украине нужно вести в первую очередь с Вашингтоном, а не с Киевом. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале телеканала "Россия-1".

Песков заявил, что переговоры по Украине надо вести с Вашингтоном. Видео © Telegram / "Смотрим"

"Очевидно, что решающий голос за Вашингтоном. Невозможно о чём-то говорить, например с Киевом", — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что какие-либо договорённости с украинским лидером Владимиром Зеленским ничего не стоят, потому что "по указке извне" они могут быть тут же отменены. В связи с этим требуется решать ситуацию с заокеанскими руководителями так называемой киевской власти.