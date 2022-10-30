В центре Кишинёва проходит массовая акция протеста

В Кишинёве проходит очередная массовая акция протеста. Активисты, в числе которых сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор", политики и обычные граждане, требуют отставки действующего в республике правительства и досрочных выборов в парламент.

Массовая акция протеста в Кишинёве. Видео © Telegram / Молдавский Vагон / Кишинёв в теме

Массовая акция протеста в Кишинёве. Фото © Telegram / NewsMaker.md | Новости Молдовы, Украины и региона

"Долой диктатуру! <...> Продажная власть!" — кричат участники протестов.

Как рассказал один из лидеров протестного движения Дину Цуркану, власти уже на протяжении двух недель запрещают гражданам организовать митинг и выйти на площадь Великого национального собрания, чинят препоны, выстраивают против мирных манифестантов кордоны полиции, спецназа, задерживают манифестантов, демонтируют палаточные городки.

"Власти боятся протестов. А ведь это не протест конкретной партии, это народное негодование. Растут цены, тарифы, правительство допустило кризис в энергетике, что дальше? Так жить нельзя", — приводит его слова РИА "Новости".

Протестующие планировали пройти в сторону главной площади молдавской столицы, однако сразу столкнулись с полицией. Как пишут местные телеграм-каналы, на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Тигина силовики перекрыли проход протестующим и потребовали изменить маршрут. Однако участники акции отказываются подчиняться требованиям, некоторые кидают яйца в сторону полицейского кордона. Люди требуют от правоохранителей перейти на их сторону и не применять силу к мирным протестующим.

Причём накануне ветераны полиции и ВС Молдовы заявили, что будут участвовать в митинге, чтобы не допустить провокаций, но даже это не повлияло на ситуацию и задержания митингующих. Полиция хватает не только обычных граждан, но и организаторов антиправительственного протеста. Как сообщила пресс-служба партии "Шор", задержаны уже трое.

"Лидеры сегодняшнего общенационального протеста недавно были задержаны и увезены в неизвестном направлении. Речь идёт о председателе Орхейского района Дину Цуркану, вице-президенте Орхейского района Викторе Перцу, а также мэре города Орхей Павле Вережану. Также в полиции был задокументирован секретарь фракции партии "Шор" в парламенте Юрий Кузнецов", — говорится на сайте партии.