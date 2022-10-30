"Аэрофлот" перешёл на российскую систему бронирования и возобновил работу онлайн-сервисов
Российская авиакомпания "Аэрофлот" перешла на отечественную систему бронирования билетов, а также возобновила работу онлайн-сервисов. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
"Мы завершили процесс технического перехода на использование отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок и возобновили работу сервисов авиакомпании", — говорится в сообщении.
Официальный сайт, контакт-центр и офисы продаж, а также туристические онлайн-агенты авиакомпании уже готовы к обслуживанию клиентов. Продажа билетов на рейсы открыта.
Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" сегодня, 30 октября, возобновил рейсы в Таиланд. Полёты будут совершаться в Бангкок и в Пхукет. Согласно расписанию на сайте компании, в Бангкок будут летать Airbus A330-300, а в Пхукет — Boeing 777-300ER.
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