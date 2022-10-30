Матроса, который первым заметил дрон при атаке в Севастополе, представили к награде
Артём Жильцов. Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Матроса Черноморского флота России Артёма Жильцова, который первым обнаружил беспилотник во время атаки в акватории Севастополя, представили к государственной награде. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Радиотелеграфист боевой части связи сторожевого корабля "Ладный" ЧФ матрос Артём Жильцов, исполняя обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения, в тёмное время суток 29 октября первым обнаружил неизвестный беспилотный морской аппарат, движущийся на вход в гавань по Севастопольской бухте", — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве рассказали, что Жильцов сразу же доложил вахтенному офицеру о приближающемся объекте, что позволило огнём из корабельного вооружения уничтожить беспилотник и тем самым нарушить планы противника. "За добросовестное исполнение служебных обязанностей" матрос представлен командованием к награде, добавили в Минобороны.
Как уже писал Лайф, ранее в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после того, как утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли подробности произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины.