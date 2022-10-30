Матроса, который первым заметил дрон при атаке в Севастополе, представили к награде

Матроса Черноморского флота России Артёма Жильцова, который первым обнаружил беспилотник во время атаки в акватории Севастополя, представили к государственной награде. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Радиотелеграфист боевой части связи сторожевого корабля "Ладный" ЧФ матрос Артём Жильцов, исполняя обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения, в тёмное время суток 29 октября первым обнаружил неизвестный беспилотный морской аппарат, движущийся на вход в гавань по Севастопольской бухте", — говорится в сообщении.