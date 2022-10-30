Политик из Франции Филиппо: Швеция боится назвать страну НАТО, взорвавшую "Северный поток"

Швеция не хочет раскрывать, кто именно из стран НАТО причастен к взрывам на "Северном потоке". Об этом в "Твиттере" заявил французский политик Флориан Филиппо.

"У Швеции есть результаты расследования саботажа на "Северном потоке", но она отказывается их сообщать. Итак, мы знаем, что это не Россия, и мы также знаем, что это сделала держава (или державы) НАТО! Правда скоро вскроется!" — написал он.