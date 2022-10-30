Политик из Франции Филиппо: Швеция боится назвать страну НАТО, взорвавшую "Северный поток"
Швеция не хочет раскрывать, кто именно из стран НАТО причастен к взрывам на "Северном потоке". Об этом в "Твиттере" заявил французский политик Флориан Филиппо.
"У Швеции есть результаты расследования саботажа на "Северном потоке", но она отказывается их сообщать. Итак, мы знаем, что это не Россия, и мы также знаем, что это сделала держава (или державы) НАТО! Правда скоро вскроется!" — написал он.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не захотел допускать Россию к расследованию. Позже Минобороны РФ обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках". А в британском Минобороны отвергли это заявление.
Getty Images / Danish Defence / Anadolu Agency