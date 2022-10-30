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30 октября, 14:27

В НАТО потребовали от России изменить решение по зерновой сделке

В НАТО потребовали от Москвы изменить решение о прекращении участия в зерновой сделке. Об этом говорится в публикации агентства Reuters.

По данным СМИ, Североатлантический альянс призвал Россию в срочном порядке возобновить соглашения. Кроме того, в организации попросили РФ прекратить использовать продовольствие как оружие.

В Минобороны раскрыли детали атаки дронами в Севастополе

В Минобороны раскрыли детали атаки дронами в Севастополе

Как уже писал Лайф, 29 октября в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после того, как утром того же дня глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли подробности произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины.

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Getty Images / Maurizio Gambarini / picture alliance

Никита Осипов

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