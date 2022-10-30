В Москве выпал первый снег
В воскресенье, 30 октября, в Москве прошёл первый снег. Жители разных районов столицы и Подмосковья поделились видео и фотографиями.
В частности, снегопад заметили в Рассказовке, рядом с ТЦ "Райкин Плаза", а также в Истринском районе Подмосковья и других местах.
На земле снег не остаётся, поскольку быстро тает. Но зато ночью обильные осадки могут образовать слой до трёх сантиметров, ранее сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Непогода будет сопровождаться дождём и штормовым ветром.
Кроме того, в Москве усилился ветер. Из-за его порывов уже есть несколько случаев падения деревьев. Их распиливают и вывозят городские службы, об этом рассказали в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее психолог Елена Русинова в беседе с Лайфом рассказала, что появление первого снега может избавить многих от депрессии.
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