Испанского футболиста клуба "Монца" Пабло Мари выписали из больницы
Испанского футболиста итальянского клуба "Монца" Пабло Мари, которого ранили ножом в ТЦ Милана, выписали из больницы. Об этом говорится в заявлении ФК.
"Пабло Мари был выписан сегодня утром из больницы, вернулся домой, и сейчас у него начинается период восстановления", — сказано в сообщении.
В клубе поблагодарили всех специалистов травматологического центра больницы Нигуарда в Милане и подчеркнули, что с нетерпением ждут возвращения игрока на поле.
Ранее Лайф писал, что Мари пострадал при нападении мужчины с ножом. Злоумышленником оказался 46-летний итальянец с тяжёлыми психическими расстройствами.
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