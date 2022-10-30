Испанского футболиста клуба "Монца" Пабло Мари выписали из больницы

Испанского футболиста итальянского клуба "Монца" Пабло Мари, которого ранили ножом в ТЦ Милана, выписали из больницы. Об этом говорится в заявлении ФК.

"Пабло Мари был выписан сегодня утром из больницы, вернулся домой, и сейчас у него начинается период восстановления", — сказано в сообщении.

В клубе поблагодарили всех специалистов травматологического центра больницы Нигуарда в Милане и подчеркнули, что с нетерпением ждут возвращения игрока на поле.