Британия отказалась строить новый флагман для ВМС ради экономии
Из-за мер по сокращению расходов Правительство Британии решило отказаться от планов построить новый флагман для британского флота. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Express.
"Национальный флагман не будет построен в ближайшее время. Команда премьер-министра считает его несущественным, и поэтому он исключён из списка в целях экономии", — сообщил источник издания.
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Работы над кораблём Королевского флота должны были начаться в этом году, идею ранее предложил экс-премьер Борис Джонсон. По планам флагман должен был стать заменой королевской яхте "Британия", которая была выведена из эксплуатации в 1997 году. Но новый премьер-министр Риши Сунак "потопил" планы по строительству судна, пишет издание.
При этом королевские источники отвергли проект как "слишком величественный" символ, чтобы представлять монархию 21-го века.
Ранее Лайф сообщал о том, что высокие цены на энергоресурсы, систематическое повышение ключевой ставки, а также политическая нестабильность в октябре столкнули в рецессию британскую экономику.
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