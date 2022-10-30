В США раскрыли, как бизнесменам пришлось исправлять провалы Байдена в Саудовской Аравии

Финансистам с Уолл-стрит приходится исправлять ошибки президента США Джо Байдена, которые он совершил в ходе визита в Саудовскую Аравию. В частности, теперь топ-менеджеры вместо администрации Белого дома налаживают отношения с королевством на полях конференции Института Future Investment Initiative, известного как "Давос в пустыне", передаёт газета New York Post.

"Люди, разбирающиеся в этом вопросе, говорят, что истинная цель, с которой так много топ-менеджеров посетило конференцию, заключалась в том, чтобы добиться перемирия между саудовцами и администрацией Байдена", — пишет автор статьи Чарльз Гаспарино со ссылкой на источники.

Он уверен, что напряжённость между двумя государствами не идёт на пользу ни для бизнеса, ни для руководителей. Причём, по его словам, администрация США так и не выразила готовность к каким-либо действиям, чтобы повлиять на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана в вопросе увеличения поставок топлива. Причём встреча Байдена с ибн Салманом привела к совсем противоположным последствиям, в результате которых ОПЕК объявила о снижении добычи нефти.

"Жирные коты, поехавшие в Эр-Рияд, — Джейми Даймон из JP Morgan, Дэвид Соломон из Goldman Sachs, представители крупных инвестиционных и финансовых компаний, — также говорят, что мир полон "плохих парней". Саудовцы, вероятно, лучшие и наиболее стратегически важные — из них", — указал автор.

По его словам, это геополитическая реальность, с которой согласились и в администрации действующего главы государства, и предыдущие президенты, однако "прогрессивные фанатики", которые сейчас находятся во главе команды Байдена, на это никогда не пойдут.