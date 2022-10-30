Глава Минфина Турции Небати: Европа, зависящая от газа из РФ, проведёт зиму в напряжении

Зависящая от российского газа Европа проведёт предстоящую зиму в напряжении. Об этом сообщил министр финансов Турции Нуреддин Небати. Стоит отметить, что это заявление прозвучало на фоне планов по созданию газового хаба в республике.

По словам Небати, именно по этой причине президент Турции Реджеп Эрдоган призывает принять меры для того, чтобы страна могла распределять голубое топливо из Ирана и РФ в Европу. Министр также отметил, что данный шаг приведёт к мирной обстановке в регионе и создаст безопасные условия для поставок энергоносителей. Кроме того, он подчеркнул, что подобные действия являются главным решением проблемы высоких цен в мире. В этой связи Небати вспомнил и слова Эрдогана о том, что Анкара способна "разгрузить" европейские государства в газовом противостоянии.