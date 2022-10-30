Глава Минфина Турции Небати: Европа, зависящая от газа из РФ, проведёт зиму в напряжении
Зависящая от российского газа Европа проведёт предстоящую зиму в напряжении. Об этом сообщил министр финансов Турции Нуреддин Небати. Стоит отметить, что это заявление прозвучало на фоне планов по созданию газового хаба в республике.
"Европа зависит от российского газа и проведёт зиму в напряжении. Сейчас крайне необходимо предпринимать новые шаги и идти к реструктуризации", — приводит его слова Star.
По словам Небати, именно по этой причине президент Турции Реджеп Эрдоган призывает принять меры для того, чтобы страна могла распределять голубое топливо из Ирана и РФ в Европу. Министр также отметил, что данный шаг приведёт к мирной обстановке в регионе и создаст безопасные условия для поставок энергоносителей. Кроме того, он подчеркнул, что подобные действия являются главным решением проблемы высоких цен в мире. В этой связи Небати вспомнил и слова Эрдогана о том, что Анкара способна "разгрузить" европейские государства в газовом противостоянии.
Напомним, что 13 октября президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить ещё один газопровод и сформировать на территории Турции газовый хаб. Эрдоган позитивно воспринял данную идею. При этом глава "Газпрома" Алексей Миллер допустил, что через хаб будет возможно перенаправить объёмы газа, выпавшие из-за терактов на "Северных потоках". А на этой неделе Россия и Турция достигли соглашения о переговорах по газовому хабу.
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