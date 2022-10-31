"Чтоб не было иллюзий": Пушков отреагировал на сообщения о потоке оружия с Украины в Финляндию
Пушков назвал полезной для финнов информацию о контрабанде оружия с Украины
Информация том, что поставляемое Украине оружие попадает к преступникам в Финляндии и ряде других стран, будет полезной для народа этой страны. Так язвительно прокомментировал данные финской полиции сенатор Алексей Пушков.
"Полезная информация для финских политиков и граждан", — написал Пушков в своём телеграм-канале.
Пушков добавил, что эта информация избавит Хельсинки от иллюзий относительно поставок вооружений Украине. Читатели публикации присоединились к политику и напомнили о правиле бумеранга. Они привели в пример русскую поговорку "Как аукнется, так и откликнется".
Как писал ранее Лайф, по информации Yle, полиция Финляндии расследует контрабанду поставляемого на Украину западного оружия. Речь идёт не только о винтовках и пистолетах, но и о гранатах и боевых беспилотниках.
Телеграм-канал Алексей Пушков