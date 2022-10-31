Ошибочка вышла: Американца оправдали и освободили после 38 лет тюрьмы

В Калифорнии суд освободил мужчину, ошибочно приговорённого за убийство и изнасилование. Пострадавшему от ошибки правосудия 69-летнему Морису Хастингсу пришлось провести за решёткой 38 лет.

Как сообщает CBS News, почти 40 лет назад Хастингса обвинили в том, что он изнасиловал женщину, выстрелил ей в голову и оставил умирать в багажнике. В 1988 году его приговорили к пожизненному заключению, хотя прокуратура требовала смертной казни.

ДНК-тест тогда не проводили. Теперь же такая экспертиза доказала невиновность Хастингса. Согласно новым выводам следствия, настоящий убийца скончался в тюрьме два года назад. Как ни странно, Хастингс сообщил, что не держит ни на кого зла и хочет спокойно прожить оставшиеся ему годы.

"Я молился в течение многих лет, чтобы этот день наступил", — заявил мужчина.