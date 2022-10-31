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30 октября, 23:50

Ошибочка вышла: Американца оправдали и освободили после 38 лет тюрьмы

Жителя Калифорнии признали невиновным в убийстве после 38 лет тюрьмы

<p>Морис Хастингс. News.com.au / <a href="https://www.news.com.au/world/north-america/dna-evidence-clears-man-who-spent-38-years-in-prison-for-murder/news-story/f68f11d1aa2a6849344cdc48626a121e" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LA District Attorney’s Office</a></p>

Морис Хастингс. News.com.au / LA District Attorney’s Office

В Калифорнии суд освободил мужчину, ошибочно приговорённого за убийство и изнасилование. Пострадавшему от ошибки правосудия 69-летнему Морису Хастингсу пришлось провести за решёткой 38 лет.

Как сообщает CBS News, почти 40 лет назад Хастингса обвинили в том, что он изнасиловал женщину, выстрелил ей в голову и оставил умирать в багажнике. В 1988 году его приговорили к пожизненному заключению, хотя прокуратура требовала смертной казни.

ДНК-тест тогда не проводили. Теперь же такая экспертиза доказала невиновность Хастингса. Согласно новым выводам следствия, настоящий убийца скончался в тюрьме два года назад. Как ни странно, Хастингс сообщил, что не держит ни на кого зла и хочет спокойно прожить оставшиеся ему годы.

"Я молился в течение многих лет, чтобы этот день наступил", — заявил мужчина.

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Анатолий Симоненко
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