Стало известно, что сказал Милохин перед расставанием с Медведевой
Милохин после ухода из "Ледникового периода" пообещал творить с Медведевой
Перед скандальным уходом из шоу "Ледниковый период" на Первом канале блогер Даня Милохин дал обещание в своём последнем выступлении, что вместе со своей партнёршей по шоу фигуристкой Евгенией Медведевой продолжит работать и творить.
"Всё у нас хорошо. Будем работать, будем творить!" — приводит РИА "Новости" слова Милохина.
Съёмки нового сезона начались 6 октября, однако вскоре блогер неожиданно покинул шоу, заявив об усталости.
Ранее продюсер "Ледникового периода" Илья Авербух возмутился уходом Милохина из проекта. По его мнению, такой поступок указывает на безответственность, что в спорте недопустимо.
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