НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 октября, 23:38

Стало известно, что сказал Милохин перед расставанием с Медведевой

Милохин после ухода из "Ледникового периода" пообещал творить с Медведевой

Перед скандальным уходом из шоу "Ледниковый период" на Первом канале блогер Даня Милохин дал обещание в своём последнем выступлении, что вместе со своей партнёршей по шоу фигуристкой Евгенией Медведевой продолжит работать и творить.

"Всё у нас хорошо. Будем работать, будем творить!" — приводит РИА "Новости" слова Милохина.

Съёмки нового сезона начались 6 октября, однако вскоре блогер неожиданно покинул шоу, заявив об усталости.

"Усталость — это иллюзия": Медведева обратилась к ушедшему из "Ледникового периода" Милохину

"Усталость — это иллюзия": Медведева обратилась к ушедшему из "Ледникового периода" Милохину

Ранее продюсер "Ледникового периода" Илья Авербух возмутился уходом Милохина из проекта. По его мнению, такой поступок указывает на безответственность, что в спорте недопустимо.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / danya_milokhin

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров