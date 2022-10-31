Стало известно, что сказал Милохин перед расставанием с Медведевой

Перед скандальным уходом из шоу "Ледниковый период" на Первом канале блогер Даня Милохин дал обещание в своём последнем выступлении, что вместе со своей партнёршей по шоу фигуристкой Евгенией Медведевой продолжит работать и творить.

"Всё у нас хорошо. Будем работать, будем творить!" — приводит РИА "Новости" слова Милохина.

Съёмки нового сезона начались 6 октября, однако вскоре блогер неожиданно покинул шоу, заявив об усталости.