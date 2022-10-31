В Бразилии Лула Да Силва победил на выборах президента Бразилии. Таковы результаты обработки 97,1% протоколов с участков в рамках второго тура голосования. Своего конкурента Жаира Болсонару он обошёл на два миллиона голосов.

Согласно данным Высшего избирательного суда (выступает в роли ЦИК), за лидера Партии трудящихся проголосовали более 59,7 млн человек, что около 50,84%. А за Болсонару — 57,8 млн человек, или 49,16%. Действующий президент лидировал до момента обработки двух третей протоколов. Лулу да Силву вывели вперёд голоса в северо-восточных штатах, которые традиционно поддерживают социалистов. Явка приблизилась к 80%, на участки не пришли почти 32 млн человек.

Ранее Лайф писал, что Болсонару обнародовал свою программу за 13 часов до начала второго тура выборов. В числе основных 22 пунктов обещаний действующего главы государства были усиление борьбы с криминалом, укрепление семейных ценностей, повышение МРОТ и социальных пособий, обеспечение доступности жилья, борьба с коррупцией.