В "Формуле-1"побит рекорд, установленный ещё Шумахером

Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен пришёл первым на 20-м этапе чемпионата мира по "Формуле-1" — Гран-при Мексики. Гонка прошла на автодроме имени братьев Родригес.

Вторым стал британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, а третьим — мексиканский гонщик "Ред Булла" Серхио Перес. Следующий этап "Формулы-1" пройдет с 11 по 13 ноября в Бразилии.

Эта победа стала для Ферстаппена 14-й в нынешнем сезоне. Таким образом, он установил рекорд "Формулы-1" по числу первых мест в одном сезоне. Прежнее достижение в 13 побед за сезон держалось долго. Рекордсменами всё это время были немцы Михаэль Шумахер (2004) и Себастьян Феттель (2013).