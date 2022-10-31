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Регион
Опубликовано 31 октября 2022, 01:29

В "Формуле-1"побит рекорд, установленный ещё Шумахером

Ферстаппен победил на Гран-при Мексики и установил рекорд "Формулы-1"

Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен пришёл первым на 20-м этапе чемпионата мира по "Формуле-1" — Гран-при Мексики. Гонка прошла на автодроме имени братьев Родригес.

Вторым стал британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, а третьим — мексиканский гонщик "Ред Булла" Серхио Перес. Следующий этап "Формулы-1" пройдет с 11 по 13 ноября в Бразилии.

Эта победа стала для Ферстаппена 14-й в нынешнем сезоне. Таким образом, он установил рекорд "Формулы-1" по числу первых мест в одном сезоне. Прежнее достижение в 13 побед за сезон держалось долго. Рекордсменами всё это время были немцы Михаэль Шумахер (2004) и Себастьян Феттель (2013).

Умер владелец "Ред Булла"
Умер владелец "Ред Булла"

Ранее Лайф сообщал, что "Ред Булл" досрочно стал победителем Кубка конструкторов. У "Феррари" нет теперь математических шансов обойти соперника в зачёте.

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Андрей Григорьев
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