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30 октября, 21:20

Болсонару вышел в лидеры на выборах президента Бразилии

<p>Жаир Болсонару. Фото © ТАСС / ЕРА / Andre Coelho</p>

Жаир Болсонару. Фото © ТАСС / ЕРА / Andre Coelho

Согласно предварительным итогам завершившихся в Бразилии выборах главы государства, лидирует действующий президент страны Жаир Болсонару. Но пока обработано только 33,12% протоколов.

За бразильского лидера, придерживающегося консервативных политических взглядов, проголосовало почти 20 млн человек (50,88%). Такие данные публикуются на сайте Высшего избирательного суда (выполняет функции ЦИК), информация обновляется в режиме реального времени. Конкурента Болсонару — социалиста Луиса Инасиу Лулу да Силву — поддержали 19 млн избирателей (49,12%).

Второй тур всеобщих выборов в Бразилии состоялся 30 октября. Жители страны голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Согласно опубликованным 29 октября результатам опросов общественного мнения, лидер Партии трудящихся Лула да Силва имел самые высокие шансы на победу. Действующего главу государства от фаворита отделяли от 2 до 8 процентов.

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Ранее Лайф писал, что Болсонару обнародовал свою программу за 13 часов до начала второго тура выборов. В числе основных 22 пунктов обещаний действующего главы государства усиление борьбы с криминалом, укрепление семейных ценностей, повышение МРОТ и социальных пособий, обеспечение доступности жилья, борьба с коррупцией.

Арина Родионова

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