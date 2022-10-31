Болсонару вышел в лидеры на выборах президента Бразилии

Согласно предварительным итогам завершившихся в Бразилии выборах главы государства, лидирует действующий президент страны Жаир Болсонару. Но пока обработано только 33,12% протоколов.

За бразильского лидера, придерживающегося консервативных политических взглядов, проголосовало почти 20 млн человек (50,88%). Такие данные публикуются на сайте Высшего избирательного суда (выполняет функции ЦИК), информация обновляется в режиме реального времени. Конкурента Болсонару — социалиста Луиса Инасиу Лулу да Силву — поддержали 19 млн избирателей (49,12%).

Второй тур всеобщих выборов в Бразилии состоялся 30 октября. Жители страны голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Согласно опубликованным 29 октября результатам опросов общественного мнения, лидер Партии трудящихся Лула да Силва имел самые высокие шансы на победу. Действующего главу государства от фаворита отделяли от 2 до 8 процентов.