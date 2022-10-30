Во Франции назвали условие сокращения военной помощи США Украине

В США становится всё больше тех, кто против оказания военной помощи Украине. Возможно, что в результате ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс Штаты пересмотрят политику в отношении Незалежной, заявил обозреватель Le Figaro Адриен Жольм.

"К тем немногим республиканцам, которые выступали против выделения Украине огромных сумм, теперь добавились прогрессисты из Партии демократов", — подчеркнул Жольм.

Он отметил, что до недавних пор политики в США выражали единодушие в отношении помощи Украине, но теперь их консенсус уже не так стабилен. Эксперт предположил, что, если Республиканская партия победит, Киев рискует лишиться поддержки. Жольм напомнил, что на этой неделе 30 депутатов от конгрессменов-демократов призвали Джо Байдена ещё раз подумать о помощи Незалежной и выразить поддержку через "активную дипломатию с целью поиска решения по прекращению огня". И, хотя впоследствии это обращение было отозвано, оно явно указывает на усталость США от восьмимесячного противостояния с Москвой и финансирования армии Киева.



Один из авторов обращения к Байдену, Прамила Джайпал, подчеркнул, что из-за последствий украинского кризиса американцы переживают всплеск инфляции, резкое подорожание топлива, а также снижение уровня жизни, а скорое решение конфликта пойдёт на руку и Америке и Украине и всему миру. В противном случае, считает Джаяпал, придётся готовиться к непредсказуемой катастрофе.

В статье также сообщается, что с начала российской военной спецоперации США выделили до 40 млрд долларов в помощь Незалежной — больше, чем было отправлено Израилю, Египту и Афганистану в 2020 году.