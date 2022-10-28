Каковы сценарии остановки конфликта на Украине после победы республиканцев в США Скоро в США пройдут выборы в Конгресс. У партии экс-президента Трампа есть шансы взять много мест. Как это может отразиться на ситуации на Украине? 43511 43511 Кевин Маккарти. Фото © Getty Images/Alex Wong

Накануне выборов в американский Конгресс 8 ноября 2022 года западные СМИ приводят результаты исследований и собственных опросов, прогнозируя республиканцам уверенную победу в обе палаты парламента. Поддержать их стремится и миллиардер Илон Маск, обещающий до конца недели закрыть сделку по покупке Twitter*. Он уже анонсировал реформу соцсети, которую так ждут американские правые. "Ведь именно они долгое время находились под гнётом цензуры", — напоминает политолог-американист Малек Дудаков.

— В Белом доме уже грозят Маску двумя расследованиями в сфере нацбезопасности — одно из них касается Twitter. Речь идёт не только о цензуре, но и об алгоритмах продвижения контента, которые Маск обещает сделать открытыми и прозрачными. Это вызывает серьёзное беспокойство разведсообщества США, чьи представители сидят в консультационном совете приобретённой компании, — констатирует Дудаков.

Ведущий Fox News Такер Карлсон даже объяснил своей аудитории, почему Илон Маск является головной болью для администрации Байдена, которая не может терпеть свободный и открытый интернет, потому что цензура — единственное, что удерживает демократов у власти.

Сегодня USA Today опубликовала результаты собственного соцопроса, который продемонстрировал, что избиратель всё больше "правеет" и переходит на сторону республиканцев.

В сегодняшнем номере газеты USA Today опубликованы результаты собственного соцопроса, который показал, что избиратель всё больше склоняется в сторону республиканцев. Фото © t.me/karaulny

"58% американцев против оказания помощи Украине", — заявляет The Hill, ссылаясь на аналитиков Morning Consult, которые анкетировали 2,2 тысячи американцев. Washington Post заявила об угрозе распада общеевропейского фронта против России в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США.

Во Франции назвали Зеленского бременем для США. Авторы журнала Valeurs Actuelles намекают, что Америка избавится от него, когда найдёт глобальный компромисс с Россией.

— Европа устала от США, — напоминают авторы Al Arabiya. — На это указывают заявления Макрона с призывом сесть за стол переговоров и желание Лондона стать посредником между Москвой и Киевом.

Сокращение финансирования Украины

Кевин Маккарти. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker

Для республиканской партии разговоры о сокращении финансирования вообще стали главным инструментом. Конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти обещал, что при победе в ноябре "помощь Украине придётся сократить". Однако это могут быть лишь предвыборные обещания.

— В Сенате у республиканцев шансы не такие впечатляющие, как в Палате представителей. Чисто арифметически им там нужно избрать больше народу. Если демократам достаточно оставить 13 мест и взять одно-два новых, чтобы получить большинство, то республиканцам надо набрать 30 мест, — отмечает политолог-американист Юрий Рогулев. — Украинский конфликт представлен в США двухпартийной политикой. Сейчас все обещания республиканцев — это предвыборная борьба. Не факт, что они реализуются.

По словам эксперта, речь идёт о противостоянии с Россией и Китаем и рядом других стран, которых Вашингтон записал в свои противники. Конечно, изменения могут последовать, в том числе и те, которые будут способствовать заморозке или остановке конфликта, но они могут возникнуть из-за внутриполитической борьбы. Ситуация внутри США, по прогнозам, достигнет рецессии, тогда вопрос о финансировании Украины сможет сильно ударить по предстоящим выборам президента в 2024 году. Тогда они могут пойти на сокращение финансирования. Это, по мнению Юрия Рогулева, может произойти в первом или втором квартале следующего года.

Пересмотр поставок вооружения

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— Есть наступательное вооружение, есть оборонительное. Например, исключение гаубиц "Три топора" из поставок существенно улучшит ситуацию на линии соприкосновения. Можно поставлять ПВО, но не ракеты Хаймарс. Сейчас на Украину стекается со всего мира наступательное вооружение. Если перейти в другую парадигму, то подход может качественно поменяться. В случае прихода республиканцев к власти после выборов в Конгресс начнётся ревизия: что поставляется, как расходуется, по каким ценам. Сейчас туда закачаны безумные деньги на фоне внутренних проблем в США. Энергетический дефицит, сокращение объёмов ГСМ, доступных для граждан США, — всё это связано с энерговойной в Европе и конфликтом на Украине. Они ставят главу государства перед выбором: остановить войну и перестать накачивать Незалежную или непоправимо обрушить собственную экономику, — считает политолог Марат Баширов.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предрёк конфликт "до конца Украины" из-за политики США. "Для нынешней команды Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна: ненужные им жизни граждан мифической страны Украины", — заявил Медведев, комментируя предстоящие выборы в Конгресс США. По его словам, украинцы при любой власти в Белом доме — лишь "разменная монета в большой американской игре". Он добавил, что их жизнями готовы рассчитаться и в случае применения "грязной" ядерной бомбы.

Он отметил, что русские люди тоже страдают от действий американских политиков, но разница в том, что граждане РФ будут отомщены везде, где только возможно, а об украинцах никто и не вспомнит. В то же время позиция американцев не изменится, ведь для истеблишмента США главным является то, кто будет контролировать органы власти.

Фото © Shutterstock Почему демократы сыграли на обострение конфликта на Украине? 0 Им нужна победа на выборах Это ошибка администрации Байдена Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева