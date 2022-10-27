Как американские противовоздушные комплексы NASAMS повлияют на украинский конфликт Эксперты оценили ситуацию с поставками на Украину первых комплексов ПВО NASAMS. 10296 10296 Обложка © Getty Images / Michel Porro

США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса NASAMS. Об этом заявил глава американского оборонного конгломерата Raytheon Technologies Грег Хейес. Он добавил, что Правительство США одобрило отправку на Украину только NASAMS, но не систем ПВО Patriot, хотя переговоры о них идут регулярно. Напомним, ранее Пентагон подписал контракт на закупку NASAMS для Украины на $182 миллиона.

Комплексы предназначены для работы по целям на малых и средних высотах. Поражают их в радиусе около 25 километров ракетами AMRAAM и в радиусе 50 километров ракетами AMRAAM-ER. Также эта система ПВО может использовать и ещё более лёгкие ракеты IRIS-T SLS и AIM-9X.

NASAMS состоит на вооружении не только у США и Норвегии, но и Австралии, Финляндии, Омана, Индонезии, Испании, Нидерландов и Литвы. Кстати, командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис предложил не передавать Киеву гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS, так как вооружение необходимо самой Литве.

По мнению военных экспертов, комплексы NASAMS не способны радикально изменить ситуацию для Украины. Всего два комплекса смогут обеспечить прикрытие в лучшем случае двух центральных районов Киева.

— Стандартный комплекс NASAMS включает центр FDC, РЛС, несколько пусковых контейнеров с ракетами-перехватчиками AIM-120 AMRAAM и оптико-электронный сенсор. Дивизион представлен четырьмя огневыми подразделениями NASAMS. В процессе работы ПВО отображает в реальном времени воздушную обстановку с опознанными целями. Один дивизион NASAMS способен длительное время производить 72 отдельных захвата целей одновременно, — говорит военный эксперт Константин Сивков.

— NASAMS — это ПВО малой и средней дальности, а Украине нужны системы дальней и средней дальности. Также в Штатах рассматривают отправку Украине ЗРК Hawk для борьбы с беспилотниками. Это оружие 1960-х как раз и является предшественником норвежской системы. Надо ведь как-то утилизировать весь американский хлам. Американцы предлагают Украине оружие 70-летней давности, чтобы бороться с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", которая летит 7000–8000 м/сек, а Hawk не сможет её даже обнаружить, потому что его скорость сопровождения — 1000 метров. Украину используют как полигон для отработки оружия и утилизации. В советское время, чтобы прикрыть столицу украинской республики, использовалось 22 ракетных дивизиона. А всю Незалежную охраняло 500 дивизионов, — объясняет экс-начальник Зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

Фото © Shutterstock Будет ли Запад поставлять новую технику Украине? 0 Нет, сначала нужно сплавить туда военный хлам Да, на Украину сейчас работают все западные ВПК Будут поставлять новое, но поштучно — чтобы испытать в боевых условиях

Авторы Елена Стафеева