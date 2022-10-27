Как американские противовоздушные комплексы NASAMS повлияют на украинский конфликт

NASAMS — это ПВО малой и средней дальности, а Украине нужны системы дальней и средней дальности. Также в Штатах рассматривают отправку Украине ЗРК Hawk для борьбы с беспилотниками. Это оружие 1960-х как раз и является предшественником норвежской системы. Надо ведь как-то утилизировать весь американский хлам. Американцы предлагают Украине оружие 70-летней давности, чтобы бороться с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", которая летит 7000–8000 м/сек, а Hawk не сможет её даже обнаружить, потому что его скорость сопровождения — 1000 метров. Украину используют как полигон для отработки оружия и утилизации. В советское время, чтобы прикрыть столицу украинской республики, использовалось 22 ракетных дивизиона. А всю Незалежную охраняло 500 дивизионов

Сергей Хатылев Экс-начальник Зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС России