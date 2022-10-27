НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Частичная мобилизация
Происшествия
Коронавирус
Санкции против России
Армия
Владимир Путин
История
Личные финансы
Политика
В мире
Наука и технологии
Криминал
Шоубиз
Спорт
Тем временем:

Лайф снял первый отечественный электрокар Evolute i-Pro изнутри

Кот с позывным Кися отправился в зону СВО вместе с хозяином-добровольцем

Экс-главред Tatler задержан по делу о вымогательстве вместе с директором Собчак

Момент взрыва газа в жилом доме в Ижевске попал на видео

В Туве неизвестные попытались поджечь военкомат

Полёт по небу ракеты "Союз" удалось снять на видео с Земли

Школьник из Путилково попытался сбежать с урока английского через окно

Экс-участник "Дома-2" устроил стрельбу во время драки с подростками в Петербурге

Как американские противовоздушные комплексы NASAMS повлияют на украинский конфликт

Эксперты оценили ситуацию с поставками на Украину первых комплексов ПВО NASAMS.

27 октября, 01:40
<p>Фото © <a href="https://www.kongsberg.com/kda/news/news-archive/2019/australian-government-selected-nasams/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">KONGSBERG DEFENCE &amp; AEROSPACE</a></p>

Фото © KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE

США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса NASAMS. Об этом заявил глава американского оборонного конгломерата Raytheon Technologies Грег Хейес. Он добавил, что Правительство США одобрило отправку на Украину только NASAMS, но не систем ПВО Patriot, хотя переговоры о них идут регулярно. Напомним, ранее Пентагон подписал контракт на закупку NASAMS для Украины на $182 миллиона.

Комплексы предназначены для работы по целям на малых и средних высотах. Поражают их в радиусе около 25 километров ракетами AMRAAM и в радиусе 50 километров ракетами AMRAAM-ER. Также эта система ПВО может использовать и ещё более лёгкие ракеты IRIS-T SLS и AIM-9X.

NASAMS состоит на вооружении не только у США и Норвегии, но и Австралии, Финляндии, Омана, Индонезии, Испании, Нидерландов и Литвы. Кстати, командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис предложил не передавать Киеву гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS, так как вооружение необходимо самой Литве.

По мнению военных экспертов, комплексы NASAMS не способны радикально изменить ситуацию для Украины.

Всего два комплекса смогут обеспечить прикрытие в лучшем случае двух центральных районов столицы Украины. Стандартный комплекс NASAMS включает центр FDC, РЛС, несколько пусковых контейнеров с ракетами-перехватчиками AIM-120 AMRAAM и оптико-электронный сенсор. Дивизион представлен четырьмя огневыми подразделениями NASAMS. В процессе работы ПВО отображает в реальном времени воздушную обстановку с опознанными целями. Один дивизион NASAMS способен длительное время производить 72 отдельных захвата целей одновременно

Константин Сивков

Военный эксперт, доктор военных наук

<p>Всего два комплекса смогут обеспечить прикрытие в лучшем случае двух центральных районов столицы Украины. Стандартный комплекс NASAMS включает центр FDC, РЛС, несколько пусковых контейнеров с ракетами-перехватчиками AIM-120 AMRAAM и оптико-электронный сенсор. Дивизион представлен четырьмя огневыми подразделениями NASAMS. В процессе работы ПВО отображает в реальном времени воздушную обстановку с опознанными целями. Один дивизион NASAMS способен длительное время производить 72 отдельных захвата целей одновременно</p>
<p>Всего два комплекса смогут обеспечить прикрытие в лучшем случае двух центральных районов столицы Украины. Стандартный комплекс NASAMS включает центр FDC, РЛС, несколько пусковых контейнеров с ракетами-перехватчиками AIM-120 AMRAAM и оптико-электронный сенсор. Дивизион представлен четырьмя огневыми подразделениями NASAMS. В процессе работы ПВО отображает в реальном времени воздушную обстановку с опознанными целями. Один дивизион NASAMS способен длительное время производить 72 отдельных захвата целей одновременно</p>
Что пишут западные СМИ о "грязной" ядерной бомбе Киева

Что пишут западные СМИ о "грязной" ядерной бомбе Киева

NASAMS — это ПВО малой и средней дальности, а Украине нужны системы дальней и средней дальности. Также в Штатах рассматривают отправку Украине ЗРК Hawk для борьбы с беспилотниками. Это оружие 1960-х как раз и является предшественником норвежской системы. Надо ведь как-то утилизировать весь американский хлам. Американцы предлагают Украине оружие 70-летней давности, чтобы бороться с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", которая летит 7000–8000 м/сек, а Hawk не сможет её даже обнаружить, потому что его скорость сопровождения — 1000 метров. Украину используют как полигон для отработки оружия и утилизации. В советское время, чтобы прикрыть столицу украинской республики, использовалось 22 ракетных дивизиона. А всю Незалежную охраняло 500 дивизионов

Сергей Хатылев

Экс-начальник Зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС России

<p>NASAMS — это ПВО малой и средней дальности, а Украине нужны системы дальней и средней дальности. Также в Штатах рассматривают отправку Украине ЗРК Hawk для борьбы с беспилотниками. Это оружие 1960-х как раз и является предшественником норвежской системы. Надо ведь как-то утилизировать весь американский хлам. Американцы предлагают Украине оружие 70-летней давности, чтобы бороться с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", которая летит 7000–8000 м/сек, а Hawk не сможет её даже обнаружить, потому что его скорость сопровождения — 1000 метров. Украину используют как полигон для отработки оружия и утилизации. В советское время, чтобы прикрыть столицу украинской республики, использовалось 22 ракетных дивизиона. А всю Незалежную охраняло 500 дивизионов</p>
<p>NASAMS — это ПВО малой и средней дальности, а Украине нужны системы дальней и средней дальности. Также в Штатах рассматривают отправку Украине ЗРК Hawk для борьбы с беспилотниками. Это оружие 1960-х как раз и является предшественником норвежской системы. Надо ведь как-то утилизировать весь американский хлам. Американцы предлагают Украине оружие 70-летней давности, чтобы бороться с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", которая летит 7000–8000 м/сек, а Hawk не сможет её даже обнаружить, потому что его скорость сопровождения — 1000 метров. Украину используют как полигон для отработки оружия и утилизации. В советское время, чтобы прикрыть столицу украинской республики, использовалось 22 ракетных дивизиона. А всю Незалежную охраняло 500 дивизионов</p>
https://static.life.ru/publications/2022/10/26/685488041689.7958.jpg

Фото © Shutterstock

Будет ли Запад поставлять новую технику Украине?

0
Украина получила от США первые два комплекса NASAMS

Украина получила от США первые два комплекса NASAMS

Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!