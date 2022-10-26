Молчат о правде: Что пишут западные СМИ о "грязной" ядерной бомбе Киева Кому выгодна "грязная" ядерная бомба, которую готовит Киев, и почему СМИ Европы и США призывают свои аудитории не пугаться последствий возможного взрыва. 26 октября, 01:40 Фото © Shutterstock

За минувшие выходные глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с министрами военных ведомств Франции, Великобритании, США и Турции, предупредив о подготовке Киевом "грязной" ядерной бомбы. Политики Европы и США отреагировали крайне скептически, обвинив Москву в обострении конфликта. Запад рассматривает заявления России о "грязной бомбе" как предлог для возможной эскалации на Украине, пишет Financial Times.

Западные СМИ не только не верят сообщениям российских министров, но и рассказывают своей аудитории, что взрыв "грязной" ядерной бомбы аналогичен облучению зубов во время рентгенографии. Объясняя, что в случае происшествия будет уничтожено лишь несколько кварталов. Эксперты считают, что делается это для смещения фокуса общества, чтобы зафиксировать отсутствие угрозы при подобной провокации Киева и обойтись без реагирования на уровне Совбеза ООН.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил негативную реакцию министра обороны США на предупреждение о создании Украиной "грязной бомбы".

— Это подход, далёкий от серьёзности, он непозволителен на фоне опасности, о которой мы говорим. Оставляем это на совести телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями. И ещё раз акцентируем большую опасность, которая кроется в реализации планов украинцев, связанных с "грязной бомбой", — сказал Песков.

Достоверность информации подтвердил глава российского МИД Сергей Лавров, напомнив, что министр обороны Сергей Шойгу передал подробные данные с указанием названий научно-исследовательских институтов, которые могут быть к этому причастны, в ходе телефонных разговоров со своими коллегами-министрами.

— Мы будем рассматривать использование киевским режимом грязной бомбы как акт ядерного терроризма, — заявил в письме представитель России в ООН Василий Небензя генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности.

Эффект рентгена

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Телеканал CNN перекладывает ответственность за Киев и изготовление им "грязной бомбы" на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое заявило, что "осведомлено о заявлениях, сделанных Российской Федерацией в воскресенье, о предполагаемой деятельности на двух ядерных объектах на Украине" и отправило двух инспекторов для проверки украинских АЭС, результаты работы которых станут известны не ранее чем через неделю.

Телеканал приводит в пример японский город Нагасаки, стёртый США с лица земли, объясняя, что, в отличие от настоящего ядерного оружия, "грязная ядерная бомба" уничтожит лишь несколько зданий. Более опасными являются последствия такого оружия.

— Грибовидное облако от ядерного взрыва может покрыть от десятков до сотен квадратных миль, распространяя мелкие частицы ядерного материала — радиоактивные осадки — по этой площади, — цитирует профильное ведомство медиа. — Большая часть радиоактивного материала от "грязной бомбы" будет рассеяна на несколько городских кварталов или несколько квадратных миль.

То есть, с ссылкой на данные служб здравоохранения Техаса, CNN низводит эффект радиации, создаваемой "грязной бомбой", до уровней облучения при гражданских медицинских исследованиях.

— Россия может использовать угрозу украинской "грязной бомбы" для проведения новых собственных атак. Кремль пытается запугать европейцев разговорами о таком "немыслимом" оружии — наряду с ударами по гражданским энергосистемам страны — и заставить их сократить поставки оружия и другую поддержку Киева, — объясняет Bloomberg, упоминая 300 000 резервистов, которых призвал Путин, чья подготовка составит "недели или месяцы для обучения, а запасы ракет, которые Россия в последнее время использовала для поражения гражданской инфраструктуры Украины, заканчиваются".

— Так Россия пытается отговорить Запад от дальнейшей помощи Украине, но на самом деле это признак отчаяния, — резюмирует научный сотрудник Королевского института международных отношений Саманта де Бендерн, отмечая потери России на поле боя наряду с сокращением её запасов оружия, — Они не могут производить оружие достаточно быстро, чтобы не отставать от того, что Запад даёт Украине, поэтому это послание Западу: перестаньте вмешиваться в Украину, иначе всё станет совсем плохо.

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В целом европейские СМИ демонстрируют общую реакцию: не верят, что Киев применит "грязную" атомную бомбу, а также амортизируют испуг общественности от возможной провокации украинского руководства. Практически в каждом издании комментируя, что такой взрыв не страшен и максимум, что может сделать, — психологически деморализовать противника.

— Хотя "грязная бомба" может причинить значительный ущерб, она в основном используется из-за большого "потенциала психологического вреда", чтобы деморализовать войска противника, склонить общественное мнение и, прежде всего, терроризировать гражданское население, — заключает Оливье Лепик Le Figaro. — Сюжет преувеличен, но он, безусловно, пытается отвлечь внимание западных мнений в то время, когда украинская армия ведет контрнаступление.

Итальянская La Repubblica больше интересуется заключёнными, которые могут попасть в ряды СВО с диагнозом ВИЧ, чем развитием темы ядерной "грязной бомбы". Тональность британской The Guardian, где первой цитатой идёт не высказывание собственного министра обороны, а ссылка на двух американских чиновников Белого дома, говорит о многом. В период смены кабинета министров Лондон накрыт суетой и просто-напросто отражает необходимую точку зрения на проблему своего шефа — Вашингтона.

— Для России будут последствия вне зависимости от того, применит ли она "грязную" или ядерную бомбу, — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Его коллега, официальный представитель Белого дома по национальной безопасности, Джон Кирби заявил журналистам, что США "по-прежнему не видит никаких признаков подготовки российской стороны к применению ядерного оружия".

Главный тезис на Западе, который растиражировали все издания, сводится к тому, что Минобороны России заявляет о наличии у Киева "грязной бомбы", чтобы нивелировать и остановить контрнаступление ВСУ. А само оружие не принесёт континенту вреда. Различные титулованные эксперты по контролю над вооружениями называют их "белым шумом".

Однако, подавая таким образом кейс с "грязной бомбой", Запад объясняет, что европейцы и тем более американцы не почувствуют последствия подобной провокации. "По их мнению, если киевский режим устроит взрыв, то это пустяки — что-то вроде миномётного обстрела, который не несёт угрозы. И что это не ядерная атака, на которую нужно реагировать на уровне Совбеза ООН", — считает руководитель научной программы "Информационные и гибридные войны", профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

По словам экспертов, "грязная" ядерная бомба представляет собой радиоактивные отходы, помещённые в общую оболочку, которые не взрываются, то есть там не происходит цепной реакции. Но подрывается обычный заряд, который распыляет радиоактивные отходы на большое расстояние, обеспечивая заражение местности. Помимо повышения радиоактивного фона, пыль попадает с водой в человеческий организм и поражает внутренние органы и ткани.

"Многое зависит от того, куда попадает радиоактивная пыль. Если она рассеивается выше 30–50 метров, попадая в слои атмосферных потоков, то они переносят её на огромные расстояния. Неслучайно облако после взрыва Чернобыльской АЭС два раза обогнуло земной шар, а язык заражения дотянулся до Белоруссии. Грунтовые воды гарантируют попадание радиации в водопровод, земля становится непригодной для урожая. Ссылки CNN на техасские службы неадекватны, потому что в этом регионе не было взрывов "грязных" ядерных бомб. Это означает, что у них нет фактических данных, они сами не наблюдали подобные последствия, не участвовали в их локализации и дезактивации и могут только предполагать", — сказал Андрей Манойло.

Письмо Байдену

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При этом параллельно западная пресса обсуждает письмо конгрессменов-демократов в Белый дом с призывом начать переговоры с Россией. FT считает, что оно символизирует начало "нового фронта давления" на стратегию Байдена по поддержке Украины.

Речь о письме от 24 октября, которое подписали 30 конгрессменов-демократов. Washington Post подчёркивает, что такое обращение к Байдену стало первым случаем, когда члены его же Демократической партии подталкивают президента изменить подход по Украине.

WSJ обращает внимание, что демократы призвали не только к прямым переговорам, они также заявили о необходимости "скоординировать военную и экономическую помощь Украине", найти способ установления режима прекращения огня, изучить возможности предоставления гарантий безопасности всем сторонами конфликта, а также для диалога с Россией ослабить некоторые санкции. Хотя у документа нет конкретных предложений, например, требования к Украине вести переговоры о сделке в отношении восточных провинций, населённых русскими, ни какой-либо угрозы сократить американское финансирование украинских вооружённых сил, — объясняет Breitbart.

— В этом письме нет призывов к "резкому сдвигу", — отмечает независимый американский журналист в соцсетях Майкл Трейси, критик федеральной реакции на войну. Скорее наоборот. Это просто пиар со стороны Progressives, чтобы показать, что они вежливо предлагают дипломатию. Они не угрожают никакими ощутимыми законодательными действиями. Угроза ядерной войны из-за Украины быстро растёт, но доказательств того, что президент Джо Байден и его высокопоставленные заместители готовы вести переговоры о мирном соглашении с Россией, очень мало.

— Аналитики разведки теперь считают, что вероятность применения тактического ядерного оружия на Украине возросла с 1–5% в начале войны до 20−25% сегодня, — сказал бывший министр обороны и директор ЦРУ Леон Панетта изданию Breitbart.

Фото © Shutterstock Когда Киев может применить "грязную бомбу"? 0 До конца октября В ноябре Не применит

Авторы Елена Стафеева