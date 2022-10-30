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30 октября, 20:28

Массовую аварию на западе Москвы сняла камера наблюдения

Дептранс Москвы опубликовал видео массовой аварии на Рябиновой улице

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы опубликовал видео массовой аварии на Рябиновой улице. На кадрах видно, что в ДТП вовлечено более десятка автомобилей.

Судя по этим кадрам, началось всё с попытки одного из водителей занять другую полосу. Он включил сигнал поворота, начал перестраиваться, а затем все следующие за ним начали резко тормозить, но, учитывая скользкую дорогу, вовремя это удалось сделать далеко не всем.

Момент массового ДТП в Москве на Рябиновой улице. Видео © Telegram-канал / Дептранс. Оперативно

Как пишет ведомство в телеграм-канале, для обогрева пострадавших на месте ДТП находится автобус. Движение в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыто. По предварительным данным ГИБДД, за медицинской помощью обратились два человека.

Последствия массового ДТП в Москве на Рябиновой улице. Видео © LIFE

Судя по видео Лайфа с места аварии, там работают экстренные службы и сотрудники автоинспекции. Много автомобилей с вмятинами.

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Ранее Лайф писал, что изначально сообщалось о трёх вовлечённых в эту аварию автомобилях. Затем стало известно, что на том месте произошло несколько ДТП.

Обложка ©

Фото © LIFE

Арина Родионова

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