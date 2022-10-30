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30 октября, 19:14

На западе Москвы три человека пострадали в массовой аварии

На западе Москвы, на улице Рябиновой, случилась массовая авария. Столкнулись автобус и шесть легковых автомобилей, пострадало шесть человек. По данным Лайфа, один из них мотоциклист. Автобус был пустым.

"На Рябиновой улице в районе дома 38Ас1 столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", — заявили в столичном Дептрансе.

Движение в сторону Мичуринского проспекта оказалось полностью перекрыто. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

В МВД нам сообщили, что на улице Рябиновой 38ас1 произошло несколько ДТП, общее число столкнувшихся автомобилей — около 20. Предварительно, есть двое пострадавших. На месте работают оперативные службы, причины аварии выясняются.

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В то же время телеканал "360" со ссылкой на экстренные службы сообщает, что речь на том направлении может идти о нескольких ДТП и примерно нескольких десятках вовлечённых в них автомобилях.

Ранее Лайф сообщал, что три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Беловском округе Кемеровской области. Водитель "тойоты" не учёл необходимый боковой интервал при обгоне и столкнулся с большегрузом "Вольво".

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

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