На западе Москвы три человека пострадали в массовой аварии

На западе Москвы, на улице Рябиновой, случилась массовая авария. Столкнулись автобус и шесть легковых автомобилей, пострадало шесть человек. По данным Лайфа, один из них мотоциклист. Автобус был пустым.

"На Рябиновой улице в районе дома 38Ас1 столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", — заявили в столичном Дептрансе.

Движение в сторону Мичуринского проспекта оказалось полностью перекрыто. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

В МВД нам сообщили, что на улице Рябиновой 38ас1 произошло несколько ДТП, общее число столкнувшихся автомобилей — около 20. Предварительно, есть двое пострадавших. На месте работают оперативные службы, причины аварии выясняются.

В то же время телеканал "360" со ссылкой на экстренные службы сообщает, что речь на том направлении может идти о нескольких ДТП и примерно нескольких десятках вовлечённых в них автомобилях.