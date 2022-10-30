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30 октября, 19:06

"Зенит" победил "Краснодар" и продлил беспроигрышную серию

Петербургский "Зенит" со счётом 1:0 победил "Краснодар". Матч 15-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) прошёл в столице Кубани. Мяч на 87-й минуте с пенальти забил Далер Кузяев.

"Краснодар" не смог одолеть "Зенит" уже в девяти матчах подряд. Семь встреч завершились победой петербуржцев, две закончились ничьей.

У "Зенита", таким образом, продолжилась беспроигрышная серия в играх национального первенства. Она увеличилась до 15 матчей (12 побед, 3 ничьих). Команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков в 15 матчах. А "Краснодар" расположился на шестом месте с 24 очками.

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Лайф рассказывал, что неделю назад "Зенит" с разгромным счётом одержал победу над "Сочи". Матч 14-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) на "Газпром-арене" закончился с цифрами 7:0 на табло.

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ТАСС / Степан Ноздрев

Андрей Григорьев

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