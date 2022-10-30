Кириенко: Против РФ идёт борьба очень широким фронтом

Борьба в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине является лишь частью войны против РФ, которая ведётся широким фронтом. Такое заявление сделал первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

"Против России ведётся именно война, война очень широким фронтом, противостояние в зоне СВО — это только часть этой войны. Кроме неё есть колоссальная экономическая война: такого количества санкций не было никогда в истории ни против одной страны мира", — отметил он в обращении к участникам Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук.

Кириенко добавил, что сейчас также идёт очень большое информационное, психологическое противостояние. Кроме того, происходит борьба с фундаментальными основами культуры России.

Первый замруководителя АП РФ также отметил, что задача подобной войны заключается в попытке лишить РФ права на будущее. Кириенко считает, что дальнейшие события необходимо "продумывать и планировать". При этом, по его мнению, важно понимать, что реальное положение дел никогда не будет совпадать с таким "проектом".

По словам Кириенко, чтобы план будущего воплотился в жизнь, важно учесть ряд условий. Одно из них — идея обязана опираться на реальный фундамент. Кроме того, важно, чтобы с подобными мыслями была согласна критическая масса людей, которая к тому же хочет, чтобы этот "проект" реализовался.