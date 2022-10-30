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30 октября, 18:39

"Гена не поможет!": Вандалы оставили послание мэру Одессы на памятнике Екатерине II

В Одессе вандалы снова осквернили памятник Екатерине II

<p>В Одессе вандалы осквернили памятник Екатерине II. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/c/1040722519/41992" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Одесса как она есть"</a></p>

В Одессе вандалы осквернили памятник Екатерине II. Обложка © Telegram / "Одесса как она есть"

В Одессе неизвестные вандалы в очередной раз осквернили памятник российской императрице Екатерине II. Соответствующие кадры появились в местных телеграм-каналах.

На постаменте монумента злоумышленники написали: "Снесём, Гена не поможет!" По всей видимости, это обращение к мэру Одессы Геннадию Труханову, который публично выступает против демонтажа советских и российских памятников.

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Ранее Лайф сообщал, что Труханов выступил против "войны с памятниками". По его словам, если убрать монументы, то история всё равно не изменится. Градоначальник также подчеркнул, что в уничтожении объектов нет никакого смысла. После этого президент Незалежной Владимир Зеленский поручил сотрудникам СБУ и МВД провести проверку в отношении Труханова.

Наталья Исакова

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