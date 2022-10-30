"Гена не поможет!": Вандалы оставили послание мэру Одессы на памятнике Екатерине II

На постаменте монумента злоумышленники написали: "Снесём, Гена не поможет!" По всей видимости, это обращение к мэру Одессы Геннадию Труханову, который публично выступает против демонтажа советских и российских памятников.

Ранее Лайф сообщал, что Труханов выступил против "войны с памятниками". По его словам, если убрать монументы, то история всё равно не изменится. Градоначальник также подчеркнул, что в уничтожении объектов нет никакого смысла. После этого президент Незалежной Владимир Зеленский поручил сотрудникам СБУ и МВД провести проверку в отношении Труханова.