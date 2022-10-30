Британцам из-за кризиса придётся отмечать ночь Гая Фокса дома

Британские города массово отменяют празднование ночи Гая Фокса, во время которой по традиции сжигают чучело заговорщика-неудачника и запускают салют. В этом году, как пишет газета The Sun, власти решили не проводить дорогостоящие развлекательные мероприятия из-за кризиса.

Так, праздничные гулянья уже отменили в Манчестере, Лидсе, Кардиффе, Глазго, лондонском районе Хакни и других регионах по всему Соединённому Королевству. Городской совет Манчестера сообщил местным жителям, что пойти на такой шаг властей вынудили, в частности, "растущие расходы и давление на бюджет".

Напомним, что в ночь на 5 ноября в Великобритании ежегодно празднуют ночь Гая Фокса. Традиция праздника восходит к историческим событиям 1605 года, когда группа католиков-заговорщиков попыталась взорвать Парламент Великобритании в ночь на 5 ноября. Фитиль должен был поджечь Гай Фокс. В итоге неудавшегося подрывателя казнили в центре Лондона.