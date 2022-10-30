МИД: РФ рассчитывает, что саммит в Сочи приведёт к миру между Азербайджаном и Арменией

Москва надеется, что трёхсторонний саммит в Сочи 31 октября приведёт к миру между Баку и Ереваном. Такое заявление в беседе с журналистами сделал заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко.

"Надеемся, что она [встреча] позволит каким-то образом продвинуться по пути целого ряда вопросов, включая подписание мирного договора", — отметил он.

Кроме того, Руденко отреагировал на заявление премьера Армении Никола Пашиняна о возможности подписания мирного договора до конца этого года. Он не исключил вероятность такого события и отметил, что у главы правительства есть основания, чтобы так говорить. Руденко добавил, что проблем между двумя странами ещё много. По словам замглавы МИД РФ, они будут обсуждаться в ходе саммита.