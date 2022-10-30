Кокорин не участвовал в киберспортивном турнире по CS из-за плохого Интернета на Кипре

Выступающий за кипрский "Арис" Александр Кокорин не смог поучаствовать в киберспортивном турнире по игре Counter-Strike, организованном футболистом казанского "Рубина" Солтмурадом Бакаевым, из-за проблем с Интернетом.

"Кокорин был заявлен, но, к сожалению, не смог принять участие из-за того, что на Кипре с Интернетом плохо. Рассчитываем, что в будущем у него получится выступить", — приводит слова Бакаева "Спорт-Экспресс".

Отметим, что финал кибертурнира прошёл 26 октября. В соревнованиях участвовали полузащитник французского "Монако" Александр Головин, нападающий турецкого "Адана Демирспор" Артём Дзюба и другие известные российские футболисты. Первое место занял игрок "Спартака" Руслан Литвинов.