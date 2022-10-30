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30 октября, 17:28

Кокорин не участвовал в киберспортивном турнире по CS из-за плохого Интернета на Кипре

Выступающий за кипрский "Арис" Александр Кокорин не смог поучаствовать в киберспортивном турнире по игре Counter-Strike, организованном футболистом казанского "Рубина" Солтмурадом Бакаевым, из-за проблем с Интернетом.

"Кокорин был заявлен, но, к сожалению, не смог принять участие из-за того, что на Кипре с Интернетом плохо. Рассчитываем, что в будущем у него получится выступить", — приводит слова Бакаева "Спорт-Экспресс".

Отметим, что финал кибертурнира прошёл 26 октября. В соревнованиях участвовали полузащитник французского "Монако" Александр Головин, нападающий турецкого "Адана Демирспор" Артём Дзюба и другие известные российские футболисты. Первое место занял игрок "Спартака" Руслан Литвинов.

Тренер Григорян считает, что Кокорин не заслуживает большого внимания

Тренер Григорян считает, что Кокорин не заслуживает большого внимания

Ранее Лайф писал, что Кокорин усомнился, что вернётся в сборную России по футболу. Он также рассказал, что сейчас ему интереснее играть на новом месте. Кокорин считает, что много пропустил, и хочет интенсивно заниматься спортом.

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ТАСС / Олег Бухарев

Наталья Исакова

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