Теннисист Даниил Медведев выиграл турнир АТР 500 в Вене

Эти соревнования первые, на которых россиянин выступил после травмы, полученной в полуфинале турнира в Астане против серба Новака Джоковича.

Теннисист выступал под первым номером посева. Благодаря этой победе он займёт третье место в рейтинге ATP вместо четвёртого. Медведев завоевал второй титул в сезоне — в августе он победил в турнире в мексиканском Лос-Кабосе.

Ранее Лайф рассказывал о том, что грузинский теннисист Николоз Басилашвили в матче турнира в Вене решил проявить солидарность с россиянином Даниилом Медведевым и прикрыл надпись со своим именем на грузинском языке. По задумке организаторов, имя и фамилия каждого участника должны быть написаны на его родном языке. Однако у россиянина его имя и фамилия были написаны на английском.