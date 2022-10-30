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30 октября, 16:34

Теннисист Даниил Медведев выиграл турнир АТР 500 в Вене

Россиянин Даниил Медведев в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) 500 в Вене обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Эти соревнования первые, на которых россиянин выступил после травмы, полученной в полуфинале турнира в Астане против серба Новака Джоковича.

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Теннисист выступал под первым номером посева. Благодаря этой победе он займёт третье место в рейтинге ATP вместо четвёртого. Медведев завоевал второй титул в сезоне — в августе он победил в турнире в мексиканском Лос-Кабосе.

Ранее Лайф рассказывал о том, что грузинский теннисист Николоз Басилашвили в матче турнира в Вене решил проявить солидарность с россиянином Даниилом Медведевым и прикрыл надпись со своим именем на грузинском языке. По задумке организаторов, имя и фамилия каждого участника должны быть написаны на его родном языке. Однако у россиянина его имя и фамилия были написаны на английском.

Обложка ©

Getty Images / Thomas Kronsteiner

Илья Суриков

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