Гол Промеса принёс "Спартаку" победу в матче РПЛ против "Торпедо"

Квинси Промес на 50-й минуте встречи забил гол, который так и остался единственным в игре. Стоит отметить, что 30-летний нидерландец в настоящее время возглавляет список бомбардиров нынешнего сезона РПЛ, на его счету уже 12 забитых мячей. Подопечные Гильермо Абаскаля провели матч в ретроформе с классическим ромбом. Как объяснила пресс-служба "Спартака", данное решение было принято в честь 100-летия клуба, чтобы отдать дань уважения истории команды.