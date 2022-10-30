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30 октября, 16:22

Гол Промеса принёс "Спартаку" победу в матче РПЛ против "Торпедо"

Московский "Спартак" обыграл столичное "Торпедо" в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе "Открытие банк арена", завершилась со счётом 1:0.

Квинси Промес на 50-й минуте встречи забил гол, который так и остался единственным в игре. Стоит отметить, что 30-летний нидерландец в настоящее время возглавляет список бомбардиров нынешнего сезона РПЛ, на его счету уже 12 забитых мячей. Подопечные Гильермо Абаскаля провели матч в ретроформе с классическим ромбом. Как объяснила пресс-служба "Спартака", данное решение было принято в честь 100-летия клуба, чтобы отдать дань уважения истории команды.

По итогу встречи "Спартак" с 32 очками поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, а "Торпедо" с шестью баллами идёт пока на последней, 16-й позиции.

"Ростов" со счётом 2:1 обыграл "Ахмат" в матче 15-го тура РПЛ

"Ростов" со счётом 2:1 обыграл "Ахмат" в матче 15-го тура РПЛ

Ранее Лайф сообщал, что ЦСКА со счётом 1:0 обыграл "Локомотив" в матче РПЛ. В составе победителей отличился Хесус Медина (22-я минута).

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VK / ФК "Спартак – Москва"

Наталья Исакова

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