У Посольства РФ в Индии пока нет информации о наличии россиян среди жертв обрушения моста
У Посольства РФ в Индии пока нет информации о наличии россиян среди жертв обрушения моста в штате Гуджарат. Такое заявление сделали в диппредставительстве.
Последствия обрушения моста в Индии. Видео © Twitter / Vikram Singh Meena
"На данный момент не располагаем сведениями о наличии российских граждан среди жертв обрушения пешеходного моста в штате Гуджарат. Внимательно следим за развитием ситуации", — приводит ТАСС слова пресс-службы посольства.
Там также подчеркнули, что Генконсульство РФ в Мумбаи плотно взаимодействует с местными властями.
Ранее Лайф сообщал о том, что рухнувшему в Индии мосту около ста лет, всего четыре дня назад его открыли после реконструкции. Изначально сообщалось о 30 погибших, однако позже их количество увеличилось до шестидесяти.
Twitter / Vikram Singh Meena