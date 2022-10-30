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30 октября, 17:22

У Посольства РФ в Индии пока нет информации о наличии россиян среди жертв обрушения моста

У Посольства РФ в Индии пока нет информации о наличии россиян среди жертв обрушения моста в штате Гуджарат. Такое заявление сделали в диппредставительстве.

Последствия обрушения моста в Индии. Видео © Twitter / Vikram Singh Meena

"На данный момент не располагаем сведениями о наличии российских граждан среди жертв обрушения пешеходного моста в штате Гуджарат. Внимательно следим за развитием ситуации", — приводит ТАСС слова пресс-службы посольства.

Там также подчеркнули, что Генконсульство РФ в Мумбаи плотно взаимодействует с местными властями.

В Конго новый мост рухнул в самый ответственный момент

В Конго новый мост рухнул в самый ответственный момент

Ранее Лайф сообщал о том, что рухнувшему в Индии мосту около ста лет, всего четыре дня назад его открыли после реконструкции. Изначально сообщалось о 30 погибших, однако позже их количество увеличилось до шестидесяти.

Обложка ©

Twitter / Vikram Singh Meena

Никита Осипов
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