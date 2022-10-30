У Посольства РФ в Индии пока нет информации о наличии россиян среди жертв обрушения моста в штате Гуджарат. Такое заявление сделали в диппредставительстве.

Последствия обрушения моста в Индии. Видео © Twitter / Vikram Singh Meena

"На данный момент не располагаем сведениями о наличии российских граждан среди жертв обрушения пешеходного моста в штате Гуджарат. Внимательно следим за развитием ситуации", — приводит ТАСС слова пресс-службы посольства.